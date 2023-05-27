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Эрдоган выразил уверенность в своей победе на президентских выборах в Турции

Действующий турецкий лидер и кандидат на новый президентский срок Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в субботу, что уверен в своей победе во втором туре выборов главы республики, который состоится 28 мая.

Эрдоган выразил уверенность в своей победе на президентских выборах в Турции
© РИА Новости

"Завтра мы одержим победу, которая не станет ни для кого поражением. Это будет победа 85-миллионной Турции, победа демократии", - сказал он, выступая в пригороде Стамбула Бейкоз на последнем митинге в рамках предвыборной кампании.

Соперником Эрдогана во втором туре будет лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

ЦИК Турции 19 мая огласил итоги первого тура, согласно которым действующий президент заручился поддержкой 49,52% избирателей, а его конкурент - 44,88%. В финальном раунде победителем станет кандидат, набравший большинство голосов.

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