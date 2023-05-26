Западные лидеры зачастили в Латинскую Америку: при чем здесь СВО?

Соединенные Штаты уже давно пытаются привлечь к антироссийской коалиции страны за пределами НАТО. Получается пока не очень, ведь желающих «стрелять в ногу» собственной экономике и рушить торгово-экономические связи с Москвой не так много. Особенно выделяется позиция стран Латинской Америки: их привыкли считать «задним двором» США, но сейчас даже под жестким прессингом Вашингтона они не спешат ссориться с Россией. Причины этого и будущее отношений нашей страны с регионом «Парламентская газета» обсудила с заведующим кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борисом Мартыновым.

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Времена меняются

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Как 24 мая написало издание Politico со ссылкой на источники среди южноамериканских дипломатов, их коллеги из США и ЕС начали буквально «наступление» на латиноамериканцев, чтобы заставить тех отказаться от нейтральной позиции в противостоянии Запада и России и встать на сторону Украины. Правда, пока без толку.

Не помогло даже первое за последние пять лет турне по странам региона министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, которое длилось целую неделю. Британцу не удалось добиться основной цели — убедить государства Западного полушария передать ВСУ свои вооружения, благо у многих стран есть образцы старой техники, которую можно отправить Киеву.

Латиноамериканцы были непреклонны — на все требования и просьбы и Лондона, и Вашингтона следовал отказ. И это логично, считает Мартынов, ведь сегодня регион уже вышел из-под диктата США и проводит свою собственную политику, направленную на защиту национальных интересов.

Эмиссары Запада

По словам завкафедрой МГИМО, ни одна страна региона не поддержала санкции против России и не отменила безвизовый режим с нашей страной и уж тем более не согласилась поставлять оружие Украине. В принципе, нейтралитет, который соблюдает большинство стран этой части планеты по украинскому вопросу, вполне можно назвать благожелательным в отношении Москвы. Мартынов не исключил, что США попытаются усилить давление на латиноамериканцев, однако отметил, что там научились поддерживать друг друга, да и время интервенций и «политики большой дубинки» уже безвозвратно ушло.

В беседе с Politico перед визитом Клеверли бразильский чиновник исключил возможность увеличения поддержки Киева и отказался предоставить ВСУ военную помощь или ввести санкции против Москвы.

ЕС в последние месяцы делал аналогичные предложения латиноамериканцам. Например, президент Европейского совета Шарль Мишель и канцлер Германии Олаф Шольц ездили в Западное полушарие в поисках поддержки в борьбе с Россией. В частности, Мишель настаивал на том, чтобы страны Глобального Юга поддержали позицию ЕС и США по Украине, выражая опасения, что некоторые из них слишком благосклонно относятся к России. Без результата.

На очереди министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. В начале июня она должна поехать в Бразилию, чтобы содействовать завершению работы над торговым соглашением между ЕС и Латинской Америкой и одновременно призвать президента страны Лулу да Силву осудить СВО и поддержать Украину.

Новое время — новые партнеры

Мартынов сомневается, что высокопоставленные гости добьются успеха, ведь геополитическая ситуация определенно поменялась за последние десятилетия, и для многих стран ключевым экономическим фактором стал не Запад, а Китай. Например, для Бразилии и Чили именно Поднебесная — крупнейший торговый партнер.

Но помимо рационального измерения, есть еще и исторический контекст. Как напомнил эксперт МГИМО, за США в Латинской Америке тянется шлейф из колониальной политики в отношении стран региона, удачных и не очень попыток государственных переворотов, да и просто прямых интервенций. У Китая и России подобного наследия нет, поэтому им и легче сближаться с латиноамериканцами.

Кому-то может показаться странным, но если посмотреть на реальное положение дел, то страны Южной и Центральной Америки, бывшие когда-то колониями, сейчас более самостоятельные и суверенные, чем экс-метрополии. Например, Эквадор семь лет поддерживал основателя «Викиликс» Джулиана Ассанжа в своем посольстве в Лондоне и не поддавался колоссальному давлению США и Великобритании.