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Генштаб США оценил шансы Украины полностью вернуть утраченные территории

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Украина может вернуть все свои утраченные территории, но не в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости».

Генштаб США оценил шансы Украины полностью вернуть утраченные территории
© РИА Новости

По его словам, цель Киева заключается в полном возвращении утраченных территорий, но это нереализуемо в ближайшей перспективе.

«Украинская стратегическая цель заключается в том, чтобы освободить всю оккупированную Россией Украину. На оккупированной Россией Украине пара сотен тысяч российских войск. Это, возможно, реализуемо военным путем, но, вероятно, не в ближайшей перспективе», – заявил Милли.

Ранее Милли заявил, что Белый дом обязал Киев не применять поставленное США оружие для диверсий на территории России.

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