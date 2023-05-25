Монахини потребовали $1 млн от епископа, уличившего одну из них в сексе со священником

Монахини из Техаса подали коллективный иск на $1 млн против епископа после того, как он якобы уличил одну из сестер в половом акте со священником. Об этом сообщает CBS News.

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По данным источника, монахини-кармелитки из Арлингтона, штат Техас, не покидают свой монастырь, если дело не касается срочной медицинской помощи, и проводят дни в молитве и труде на территории. Недавно они подали совместный иск на $1 млн против епископа, который обвинил одну из них в том, что она спала со священником.

Орден монахинь назвал ответчика "чистым злом" и потребовал компенсации за клевету. Истицы заявили, что епископ изъял у них компьютеры и телефон, а затем допросил сестер в частном порядке и заявил, что отныне монастырь закрыт для прихожан.

Затем на сайте епархии появилось заявление о том, что "преподобная мать нарушила обет целомудрия со священником". Пресс-секретарь церковного учреждения не дал по этому поводу никаких комментариев, а адвокаты епархии заявили, что обвиняемая якобы сама признала факт нарушения и даже согласилась отклонить иск.

При этом адвокат монахинь уверен в том, что монахини должны подчиняться непосредственно Ватикану, согласно церковному праву, а не местному епископу. Он также считает иск с их стороны актом, выходящим за рамки привычного положения дел.

В результате разбирательств средства связи были возвращены членам женского ордена через несколько недель. За это время данные с устройств были скопированы, их собираются использовать для дальнейшего церковного расследования.