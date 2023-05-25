В Госдепе рассказали, чего ждать Украине от саммита НАТО в Литве

"Думаю, что в Вильнюсе Украина может ожидать более четкого выражения того, что мы уже говорили. Что мы поддерживаем Украину, которая все больше становится демократической и сильной", - отметила Нуланд в ответ на вопрос о том, чего ждать Киеву от саммита НАТО в Литве.