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В Госдепе рассказали, чего ждать Украине от саммита НАТО в Литве

Украине стоит ждать от стран-членов НАТО более четкой позиции в рамках саммита Североатлантического альянса, который состоится летом в Литве, заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, передает "Европейская правда". По ее словам, речь идет о поддержке Киева со стороны блока.

В Госдепе рассказали, чего ждать Украине от саммита НАТО в Литве
© Газета.Ru

"Думаю, что в Вильнюсе Украина может ожидать более четкого выражения того, что мы уже говорили. Что мы поддерживаем Украину, которая все больше становится демократической и сильной", - отметила Нуланд в ответ на вопрос о том, чего ждать Киеву от саммита НАТО в Литве.

Как указала заместитель главы Госдепа, альянс готов помогать Украине в долгосрочной перспективе, об этом говорят все государства-члены. Она также добавила, что можно рассчитывать на продолжение сотрудничества в сфере разведки и кибербезопасности.

"Украинцы увидят эти мощные отношения между НАТО и Украиной", - подчеркнула Нуланд, так и не уточнив, стоит ли Киеву ждать каких-то продвижений по треку вступления в НАТО на саммите блока.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в альянс до завершения военного конфликта с Россией не рассматривается.

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