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14 минут назад

В Турции произошло землетрясение

Елена Прошина

В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

В Турции произошло землетрясение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, подземные толчки зарегистрировали в 18:02 по московскому времени. Землетрясение произошло в районе Пютюрге в провинции Малатья. Его очаг залегал на глубине 6,96 километра.

Напомним, что за последнюю неделю это уже второе землетрясение в Турции. Прошлые подземные толчки зарегистрировали в провинции Кахраманмараш. Их магнитуда составила 4,7.

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