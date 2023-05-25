В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
По данным агентства, подземные толчки зарегистрировали в 18:02 по московскому времени. Землетрясение произошло в районе Пютюрге в провинции Малатья. Его очаг залегал на глубине 6,96 километра.
Напомним, что за последнюю неделю это уже второе землетрясение в Турции. Прошлые подземные толчки зарегистрировали в провинции Кахраманмараш. Их магнитуда составила 4,7.