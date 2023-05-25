Лукашенко призвал не переживать за ядерное оружие в Белоруссии

Ядерное оружие, направленное в республику из России, находится в полной безопасности, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет ТАСС.

Лукашенко отметил, что насчет охраны границы не следует беспокоиться. Президент добавил, что белорусы - пунктуальные, хозяйственные люди, ответственно относятся к доверенному имуществу.

«За ядерное оружие не переживайте, мы же несем за это ответственность», - подчеркнул глава Белоруссии.