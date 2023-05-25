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Лукашенко призвал не переживать за ядерное оружие в Белоруссии

Ядерное оружие, направленное в республику из России, находится в полной безопасности, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет ТАСС.

Лукашенко призвал не переживать за ядерное оружие в Белоруссии
© ТАСС

Лукашенко отметил, что насчет охраны границы не следует беспокоиться. Президент добавил, что белорусы - пунктуальные, хозяйственные люди, ответственно относятся к доверенному имуществу.

В Минске назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии мерой сдерживания

«За ядерное оружие не переживайте, мы же несем за это ответственность», - подчеркнул глава Белоруссии.

Ранее Лукашенко сообщил, что после инцидента в Брянской области войска ПВО республики были немедленно переведены в готовности номер один.

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