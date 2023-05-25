В Ватикане назвали цель миссии по Украине

"В Мозамбике было именно это: сближение, диалог, связи, множество встреч, что потом привело к (миру). Усилия (на Украине) будут, конечно, в этом смысле. Способствовать тому, чтобы избежать последствий конфликта, содействовать всем надеждам на мир, которые международное сообщество имеет в отношении этого трагического конфликта, — заявил Дзуппи.