В Ватикане назвали цель миссии по Украине
Глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи, которому папа Римский Франциск поручил провести миссию по поиску путей урегулирования на Украине, заявил, что ее целью будет проявление солидарности и облечение последствий конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
Он рассказал, что методы миссии будут аналогичны мирной инициативе в Мозамбике, участие в которой кардинал принимал в 1992 году.
"В Мозамбике было именно это: сближение, диалог, связи, множество встреч, что потом привело к (миру). Усилия (на Украине) будут, конечно, в этом смысле. Способствовать тому, чтобы избежать последствий конфликта, содействовать всем надеждам на мир, которые международное сообщество имеет в отношении этого трагического конфликта, — заявил Дзуппи.
Он подчеркнул, что детали миссии планируется рассматривать в конфиденциальном порядке.
Ранее государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что цель миссии главы Епископской конференции Италии кардинала Маттео Дзуппи, порученная ему папой Римским Франциском, будет состоять в создании благоприятных условий для украинского урегулирования и сближении сторон конфликта.