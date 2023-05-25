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Пашинян и Алиев поспорили на саммите ЕАЭС из-за термина «зангезурский коридор»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян устроил перепалку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым из-за термина «зангезурский коридор». Об этом сообщает РИА «Новости».

Пашинян и Алиев устроили перепалку на саммите ЕАЭС
© РИА Новости

Когда на заседании саммита ЕАЭС Алиев использовал этот термин, Пашинян заявил, что в последние годы его используют для выражения территориальных претензий к Армении. Он также обратил внимание, что в трехстороннем заявлении Армении, России и Азербайджана говорится только о Лачинском коридоре, который связывает Армению и Нагорный Карабах. При этом Алиев поспешил уточнить, что не вкладывал в свои слова территориальных претензий, а этот термин принят в международной практике.

Помимо этого, Пашинян и Алиев также не сошлись во мнении касательно уже Лачинского коридора. По словам Пашиняна, этот коридор был заблокирован, но Алиев считает, что это не так. Их попытался примирить президент России Владимир Путин – по его словам, терминология важна, но ещё важнее то, что у сторон уже есть договорённость по принципиальному вопросу территориальной целостности.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан пришли к договорённости о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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