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32 минуты назад

Власти Норвегии призвали граждан избегать «российского кита-шпиона»

Елена Прошина

Норвежское управление рыболовства призвало граждан страны избегать контактов с Хвальдимиром — китом, известным в качестве «российского кита-шпиона». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Норвегии забили тревогу из-за «российского кита-шпиона»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Избегайте контакта с белухой в Осло-фьорде. Белуха, известная как Хвальдимир, теперь обитает во внутреннем Осло-фьорде. Это означает, что она попала в очень густонаселенный район, и поэтому риск того, что кит может получить травму из-за контакта с человеком, стал значительно выше», — говорится в сообщении.

В управлении напомнили, что белухи являются охраняемыми животными в Норвегии. Хвальдимир появился в водах Норвегии в 2019 году и многие организации направляли запросы по поимке кита. Часть предлагала запереть его во фьорде, а другая — держать в неволе в аквариуме, но управление отклонило все эти заявления. Однако сейчас ведомство может рассмотреть различные меры, если белуха окажется в опасности.

В 2019 году норвежские рыбаки на севере Норвегии обнаружили кита со сбруей, на пряжке которой был логотип одной из петербургских компаний. Сразу после этого в СМИ появились сообщения, что белуху готовили сотрудники ВМФ России в качестве шпиона. Ей дали имя «Хвальдимир» от сочетания норвежского слова Hval и имени президента РФ.

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