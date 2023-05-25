В Норвегии забили тревогу из-за «российского кита-шпиона»

Норвежское управление рыболовства призвало граждан страны избегать контактов с Хвальдимиром — китом, известным в качестве «российского кита-шпиона». Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Избегайте контакта с белухой в Осло-фьорде. Белуха, известная как Хвальдимир, теперь обитает во внутреннем Осло-фьорде. Это означает, что она попала в очень густонаселенный район, и поэтому риск того, что кит может получить травму из-за контакта с человеком, стал значительно выше», — говорится в сообщении.
В управлении напомнили, что белухи являются охраняемыми животными в Норвегии. Хвальдимир появился в водах Норвегии в 2019 году и многие организации направляли запросы по поимке кита. Часть предлагала запереть его во фьорде, а другая — держать в неволе в аквариуме, но управление отклонило все эти заявления. Однако сейчас ведомство может рассмотреть различные меры, если белуха окажется в опасности.
В 2019 году норвежские рыбаки на севере Норвегии обнаружили кита со сбруей, на пряжке которой был логотип одной из петербургских компаний. Сразу после этого в СМИ появились сообщения, что белуху готовили сотрудники ВМФ России в качестве шпиона. Ей дали имя «Хвальдимир» от сочетания норвежского слова Hval и имени президента РФ.