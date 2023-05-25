Алиев поблагодарил Путина за усилия Москвы в нормализации отношений Баку и Еревана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за усилия Москвы в нормализации отношений Баку и Еревана. Об этом сообщает ТАСС.

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"Хотел бы выразить благодарность за усилия российской стороны в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - сказал Алиев.

Он отметил, что эти усилия очень высоко ценятся.

Он также выразил уверенность, что после признания Арменией территориальной целостности Азербайджана вопрос согласования пунктов мирного договора между Баку и Ереваном будет идти намного легче.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.