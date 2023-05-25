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16 минут назад

Сийярто: Венгрия против включения китайских компаний в 11-й пакет санкций ЕС

Газета.Ru

Руководитель Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт возражает против введения Евросоюзом санкций в отношении восьми китайских компаний, которые подозреваются в продолжении сотрудничества с Россией вопреки запретам, установленным странами Запада. Об этом сообщает ТАСС.

В МИД Венгрии выступили против антикитайских санкций ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В публикации отмечается, что в рамках совещания с коллегами из ЕС, которые занимаются вопросами экономики и регионального развития, обсуждались проблемы взаимодействия Евросоюза с Китаем и США.

Во время разговора об отношениях с Пекином Сийярто подчеркнул, что ЕС необходимо сотрудничать с КНР, а также подчеркнул, что в текущий момент идет обсуждение по поводу 11-го пакета санкций против Российской Федерации, и Брюссель хочет добавить в него восемь китайских компаний.

«Это очень опасно, потому что это вызовет сильную ответную реакцию со стороны китайцев», — заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

По его мнению, китайские компании не следует вносить в новый санкционный список, ведь это может нанести ущерб европейской экономике и экономическому сотрудничеству ЕС с КНР.

Ранее стало известно, что Евросоюз пытается найти в странах Южной Америки союзников для геополитической борьбы с Российской Федерацией и Китаем.

В мире,Петер Сийярто,ЕС,
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