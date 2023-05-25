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Песков ответил на заявление украинской разведки о Путине как о главной цели

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал террористическими заявления украинской разведки о том, что президент России Владимир Путин является «целью номер один». Высказывание представителя Кремля приводит ТАСС.

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Путин возглавляет список приоритетных целей, поскольку он «координирует и решает, что происходит».

На Украине заявили о начале отдельных операций в рамках контрнаступления

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже началось несколько дней назад. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в среду, 24 мая, в эфире канала Rai 1.

По его словам, отдельные операции в рамках украинского наступления уже начались. Подоляк не стал уточнять, на каком участке линии соприкосновения и в чем суть операций.

Johnson & Johnson приостановила поставки контактных линз в Россию

Американская компания Johnson & Johnson предупредила российских партнеров о приостановке поставок контактных линз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дистрибьютора J&J - компанию «Протек».

При этом гендиректор «Протека» Дмитрий Погребинский рассказал, что сейчас на российском рынке достаточно импортных линз и риска дефицита этого товара нет.

Johnson & Johnson, в частности, выпускает линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes.

Лукашенко заявил о готовности к военному перевороту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он готов к возможному военному перевороту в стране, который планирует поддержать Польша. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы республики.

Ранее бывший замминистра национальной обороны Польши, генерал Вальдемар Скшипчак предрек Белоруссии скорый вооруженный переворот. По его словам, Варшава поддержит войска, которые будут вести операцию против Лукашенко.

Президент Белоруссии напомнил, что уже несколько месяцев назад предупреждал о готовящихся беспорядках.

«К восстанию, к революции — я не знаю, к чему они в Белоруссии готовятся. А то, что они готовятся к очередному мятежу, мы это знаем давно», — заявил он.

Поляки устроили «войну» с русскими на турецких пляжах

Поляки возмущены присутствием русских на пляжах Турции, дело нередко доходит до драк. Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас, передает РИА Новости.

Он рассказал, что «польские гусары» отказывались играть с русскими в пляжный волейбол и даже устраивали с ними драки в барах Турции. Автор отмечает, что его соотечественники игнорируют факт невмешательства беженцев с Украины в их разборки. «Страдающие украинцы», которые отдыхают в местных отелях или даже живут здесь постоянно, не спешат присоединяться к этим разборкам.

«А что, если это в Польше что-то не так, что если это в Польше кто-то, как минимум, проявляет излишнее усердие, играя на наших национальных чувствах? Увы, для такой рефлексии в перегревшейся гусарской голове места не находится», — посетовал автор.

Армения и Азербайджан взаимно отказались от территориальных претензий

KREMLIN.RU

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан пришли к договорённости о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Пашинян сделала во время расширенного заседания Высшего евразийского экономического совета. Он также добавил, что Армения уже готова разблокировать транспортные и экономические коридоры, а также прочие региональных коммуникаций.

«Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга и на этой основе, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений», – рассказал армянский премьер.

Это также подтвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, у Азербайджана больше нет никаких территориальных претензий к Армении.

Грузинские радикалы напали на автобус российских танцоров

EPA/TACC

Автобус народного ансамбля уральского танца «Калинушка» подвергся нападению грузинских радикалов в Тбилиси. Об этом пишет газета «Взгляд».

Так, автобус, где находились танцоры, забросали яйцами, облили краской и исписали нецензурными словами. Ответственность за инцидент взяло на себя радикальное молодежное движение «Сирцхвилиа!» («Стыдно!»).

По их словам, причиной таких действий стало то, что «ансамбль финансируется из российского бюджета и выступает в Кремле». Кроме того, по их мнению, коллектив поддерживает проведение спецоперации на Украине.

ФСБ предотвратила теракты Украины против российских АЭС

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили о предотвращении террористических атак на объектах ядерной энергетики, передают «Известия».

По подозрению в причастности к преступлениям задержали членов украинской диверсионной группы. Кроме того, уже удалось установить их пособников.

Дзюба продлил контракт с «Локомотивом»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба продлил контракт с клубом до 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

34-летний форвард присоединился к «Локомотиву» в минувшее зимнее трансферное окно в статусе свободного агента, подписав контракт до конца текущего сезона.

Евросоюз назвал сумму заблокированных активов российского ЦБ

Сумма замороженных активов Банка России в странах Евросоюза составила более 200 миллиардов евро. Такую цифру назвал на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в 10-м пакете санкций против России государства ЕС ввели новые требования для операторов и стран-членов по отчетности перед Еврокомиссией по замороженным активам и резервам российского регулятора.