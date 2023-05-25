В Норвегии забили тревогу из-за «российского кита-шпиона»

«Избегайте контакта с белухой в Осло-фьорде. Белуха, известная как "Хвальдимир". Теперь она обитает во внутренних водах Осло-фьорда. Это означает, что она прибыла в очень густонаселенный район, и поэтому риск того, что кит может получить травму из-за контакта с человеком, стал значительно выше», — говорится в сообщении, призывающем людей более осторожно использовать водный транспорт при навигации в этом районе во избежание травм у кита.