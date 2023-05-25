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В Норвегии забили тревогу из-за «российского кита-шпиона»

«Российский кит-шпион» Хвальдимир, названный в честь президента России Владимира Путина, прибыл в густонаселенный район около Осло-Фьорда и может пострадать из-за контакта с человеком. О том, что Управление рыболовства Норвегии призвало граждан остерегаться кита, сообщает ТАСС.

В Норвегии забили тревогу из-за «российского кита-шпиона»
© Lenta.ru

«Избегайте контакта с белухой в Осло-фьорде. Белуха, известная как "Хвальдимир". Теперь она обитает во внутренних водах Осло-фьорда. Это означает, что она прибыла в очень густонаселенный район, и поэтому риск того, что кит может получить травму из-за контакта с человеком, стал значительно выше», — говорится в сообщении, призывающем людей более осторожно использовать водный транспорт при навигации в этом районе во избежание травм у кита.

В 2019 году эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.

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