Германия изучила версии об украинском следе в атаках на «Северные потоки»

Он отметил, что ознакомился с сообщениями СМИ, в которых говорится, что «в этом была такая-то группа замешана», и что ему также известно о сообщениях, в которых утверждается, что в этом «замешаны американцы или русские». Он добавил, что правительство выскажет свою позицию по вопросу диверсий только тогда, когда появятся неопровержимые доказательства.