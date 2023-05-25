Лукашенко похвалил Россию за СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил Россию за специальную военную операцию (СВО) на Украине , отметив, что она помогла предотвратить худший конфликт в регионе. Его цитирует «Интерфакс» .

Лукашенко назвал СВО «деталью в глобальном противостоянии за многополярность мира» и подчеркнул, что если бы она не произошла в феврале 2022 года, то конфликт случился бы позже, «но на худших бы условиях для России, для нас, Беларуси и России».