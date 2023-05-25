В Грузии назвали срок выполнения рекомендаций ЕС для получения статуса кандидата

К июню власти Грузии выполнят все 12 рекомендаций Европейского союза (ЕС) для получения республикой статуса кандидата в члены объединения. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе , передает ТАСС .

«В конечном итоге, все зависит от Евросоюза. Им решать, давать Грузии статус [кандидата в члены ЕС], или нет», — добавил Каладзе.

При этом он указал на то, что грузинская оппозиция не участвует в работе по выполнению рекомендаций, выразив мнение, что оппоненты действующей власти, напротив, препятствуют их реализации.