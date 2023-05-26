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The Guradian: Лондон не вернет замороженные активы РФ до выплат компенсаций Украине

Великобритания не вернет замороженные государственные активы РФ до тех пор, пока Москва не согласится выплатить Украине компенсацию за причиненный ущерб. Об этом в четверг сообщила газета The Guradian со ссылкой на британских чиновников.

The Guradian: Лондон не вернет замороженные активы РФ до выплат компенсаций Украине
© РИА Новости

По ее сведениям, власти Соединенного Королевства вместе с коллегами из Евросоюза обсуждают возможность конфискации российских государственных активов, однако никакого решения на этот счет пока не было принято. Ряд депутатов правящей Консервативной партии, представители оппозиционной Лейбористской партии и правительство Украины выступают за полную конфискацию российских активов в Великобритании, которые в прошлом году оценивались в £26 млрд ($32 млрд по текущему курсу), и передачу их напрямую Киеву для восстановления страны после конфликта.

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В то же время, как подчеркнуло издание, на Западе становится все более популярна альтернативная, "менее рискованная с юридической точки зрения" стратегия, согласно которой западные страны будут удерживать российские активы до тех пор, пока РФ не согласится на компенсацию Украине. В The Guradian добавили, что британское правительство отказывается брать на себя обязательства по экспроприации размещенных в королевстве средств ЦБ РФ, опасаясь создания прецедента, который парализует международную финансовую систему и спровоцирует контрмеры в отношении Великобритании.

Во вторник в комитете по иностранным делам Палаты общин британского парламента на экспертном уровне состоялось обсуждение вопроса послевоенного восстановления Украины. В нем принял участие специализирующийся на публичном международном праве профессор колледжа Святой Анны Оксфордского университета Антониос Цанакопулос, который заявил, что конфискация российских государственных активов, в отличие от их заморозки, стала бы нарушением международного права, поскольку суверенные активы РФ обладают иммунитетом. При этом, по его словам, решение о заморозке российских активов должно быть временным.

Замглавы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти 18 мая заявил, что Великобритания и ее союзники изучают на предмет соответствия национальным законодательствам и международному праву идею о передаче Украине замороженных средств РФ. Он напомнил, что в опубликованных в феврале и апреле совместных заявлениях лидеров стран Группы семи указывалось, что Россия не будет иметь доступ к замороженным активам до тех пор, пока не восстановлена территориальная целостность Украины.

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