СМИ: суд в Чехии отменил оправдательный приговор россиянину Франчетти

Верховный суд в Праге принял решение отменить оправдательный приговор по делу гражданина РФ Александра Франчетти, который был вынесен городским судом чешской столицы осенью прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство CTK.

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Отмечается, что за создание ОПГ с целью проведения террористической деятельности россиянину грозит до 15 лет заключения.

Напомним, что Франчетти задержали в сентябре 2021 года в Чехии на основании запроса Украины. Его обвинили в создании в Крыму организованной преступной группировки (ОПГ), выполнявшей разведдеятельность в пользу РФ в период событий 2014 года на полуострове.