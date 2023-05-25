Ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ, арабист Алексей Образцов в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу об идее создания в стране газового хаба.
Ранее Кылычдароглу, отвечая на вопросы в эфире Youtube-канала Babala TV, сказал, что газовый хаб угрожает Турции зависимостью от России в энергетической сфере. Политик предложил продавать со скидкой газ с месторождений в Восточном Средиземноморье странам Европы без использования хаба.
Эксперт подчеркнул, что в ходе избирательной кампании Кылычдароглу уже несколько раз менял свою позицию в отношении России.
"Она менялась от резкого осуждения России до заявлений о том, что отношения с Москвой будут поддерживаться и не изменятся. Поэтому это просто предвыборные технологии. Мы не первый день живем на свете и прекрасно знаем, что заявления политиков, сделанные ими перед выборами, не всегда совпадают с тем, что они делают после них", — сказал эксперт.
Образцов назвал Кылычдароглу неглупым человеком, который прекрасно понимает, какие выгоды сулит газовый хаб турецкой экономике, находящейся не в самом лучшем состоянии.
"Но для него и той коалиции, которую он представляет, важно сохранять и даже увеличивать дистанцию от Эрдогана и, соответственно, с Россией тоже. Он хочет показать, что их мнение - это не просто "крик бедуина на ящерицу", а это коллективная позиция", — добавил собеседник.
24 мая Кылычдароглу подал в суд на действующего главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Поводом для обращения послужило использование Эрдоганом в рамках президентской кампании ролика, в котором его оппонент общается с представителями Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической. Адвокат оппозиционного политика Джеляль Кылыч подчеркивал, что представленное главой страны видео является смонтированным и фальшивым.