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47 минут назад

«Не славится любовью к России»: эксперт о заявлении Кылычдароглу по газовому хабу

Семён Капранов
Алексей Образцовэксперт

Ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ, арабист Алексей Образцов в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу об идее создания в стране газового хаба.

Ранее Кылычдароглу, отвечая на вопросы в эфире Youtube-канала Babala TV, сказал, что газовый хаб угрожает Турции зависимостью от России в энергетической сфере. Политик предложил продавать со скидкой газ с месторождений в Восточном Средиземноморье странам Европы без использования хаба.

Коалиция, которую возглавляет Кылычдароглу, не славится своей любовью к России. Кроме того, поскольку приближается второй тур выборов президента Турции, то соперникам нельзя сближаться в своих позициях настолько, чтобы их нельзя было различить. И если Реджеп Тайип Эрдоган делает громкие заявления о том, что Росся по-прежнему является партером Турции, и это партнерсто выгодно Анкаре, то его оппонент, соответственно, вынужден делать заявления противоположного толка. Такова логика предвыборной кампании.
Алексей Образцов
Алексей ОбразцовВедущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ, арабист

Эксперт подчеркнул, что в ходе избирательной кампании Кылычдароглу уже несколько раз менял свою позицию в отношении России.

"Она менялась от резкого осуждения России до заявлений о том, что отношения с Москвой будут поддерживаться и не изменятся. Поэтому это просто предвыборные технологии. Мы не первый день живем на свете и прекрасно знаем, что заявления политиков, сделанные ими перед выборами, не всегда совпадают с тем, что они делают после них", — сказал эксперт.

Образцов назвал Кылычдароглу неглупым человеком, который прекрасно понимает, какие выгоды сулит газовый хаб турецкой экономике, находящейся не в самом лучшем состоянии.

"Но для него и той коалиции, которую он представляет, важно сохранять и даже увеличивать дистанцию от Эрдогана и, соответственно, с Россией тоже. Он хочет показать, что их мнение - это не просто "крик бедуина на ящерицу", а это коллективная позиция", — добавил собеседник.

24 мая Кылычдароглу подал в суд на действующего главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Поводом для обращения послужило использование Эрдоганом в рамках президентской кампании ролика, в котором его оппонент общается с представителями Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической. Адвокат оппозиционного политика Джеляль Кылыч подчеркивал, что представленное главой страны видео является смонтированным и фальшивым.

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