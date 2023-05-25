"Она менялась от резкого осуждения России до заявлений о том, что отношения с Москвой будут поддерживаться и не изменятся. Поэтому это просто предвыборные технологии. Мы не первый день живем на свете и прекрасно знаем, что заявления политиков, сделанные ими перед выборами, не всегда совпадают с тем, что они делают после них", — сказал эксперт.