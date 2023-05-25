МИД КНР опроверг подлинность сведений об атаке китайских хакеров на США
Китайский МИД опроверг заявления Агентства национальной безопасности (АНБ) США о том, что китайские хакеры, финансируемые правительством, атаковали компьютерную сеть критической инфраструктуры США. Об этом пишет ТАСС.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала доклад АНБ непрофессиональным и поверхностным, отметив, что ему не хватает цепочки доказательств. Она также заявила, что доклады такого рода были опубликованы в других странах-членах альянса Five Eyes, которые обмениваются разведданными с США.
Мао Нин также отметила, что Вашингтон используют альянс для распространения коллективной дезинформации в геополитических целях. Она также отметила иронию того, что крупнейшая разведывательная организация в мире (Five Eyes) и крупнейшая хакерская организация (АНБ) выпускают фейковые доклады вместе.
Ранее АНБ заявило, что группа киберспециалистов Volt Typhoon совершила атаку на компьютерную сеть критической инфраструктуры США. При этом подчеркивалось, что хакеров финансируют власти Китая.