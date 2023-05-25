МИД КНР опроверг подлинность сведений об атаке китайских хакеров на США

Китайский МИД опроверг заявления Агентства национальной безопасности (АНБ) США о том, что китайские хакеры, финансируемые правительством, атаковали компьютерную сеть критической инфраструктуры США. Об этом пишет ТАСС.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала доклад АНБ непрофессиональным и поверхностным, отметив, что ему не хватает цепочки доказательств. Она также заявила, что доклады такого рода были опубликованы в других странах-членах альянса Five Eyes, которые обмениваются разведданными с США.

Мао Нин также отметила, что Вашингтон используют альянс для распространения коллективной дезинформации в геополитических целях. Она также отметила иронию того, что крупнейшая разведывательная организация в мире (Five Eyes) и крупнейшая хакерская организация (АНБ) выпускают фейковые доклады вместе.