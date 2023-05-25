$79.97-0.2086.20-0.35

МИД КНР опроверг подлинность сведений об атаке китайских хакеров на США

Китайский МИД опроверг заявления Агентства национальной безопасности (АНБ) США о том, что китайские хакеры, финансируемые правительством, атаковали компьютерную сеть критической инфраструктуры США. Об этом пишет ТАСС.

МИД КНР опроверг подлинность сведений об атаке китайских хакеров на США
© globallookpress.com

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала доклад АНБ непрофессиональным и поверхностным, отметив, что ему не хватает цепочки доказательств. Она также заявила, что доклады такого рода были опубликованы в других странах-членах альянса Five Eyes, которые обмениваются разведданными с США.

Мао Нин также отметила, что Вашингтон используют альянс для распространения коллективной дезинформации в геополитических целях. Она также отметила иронию того, что крупнейшая разведывательная организация в мире (Five Eyes) и крупнейшая хакерская организация (АНБ) выпускают фейковые доклады вместе.

Ранее АНБ заявило, что группа киберспециалистов Volt Typhoon совершила атаку на компьютерную сеть критической инфраструктуры США. При этом подчеркивалось, что хакеров финансируют власти Китая.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий