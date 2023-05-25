Эрдоган заявил, что выборы 14 мая развеяли миф о наличии диктатуры в Турции

Итоги голосования 14 мая на выборах президента и парламента в Турции развеяли утверждения о наличии в стране диктатуры. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдаган в преддверии второго тура выборов.

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«14 мая мы увидели силу турецкой демократии на избирательных участках», - написал он в Twitter.

Эрдоган считает, что Турция показала миру, что попытки манипуляции общественным мнением путем публикаций в СМИ не приведут к каким-либо результатам.

«За кампанией дезинформации в адрес Турции стояли также те, кто не могут добиться явки даже половины избирателей на выборах в собственных странах. Голосование 14 мая развеяло муссируемую ложь о нашей стране», - заявил президент Турции.

По его мнению, первый тур президентских выборов в Турции продемонстрировал «дальновидность народа».

«Мы добились этого вместе с 85 миллионами человек, за какую бы политическую партию они ни голосовали. Надеюсь, что после 28 мая мы вместе продвинем достижения нашей страны», - говорится в публикации в соцсетях.

Ранее Эрдоган высмеял своего оппонента на выборах главы государства от шестипартийного альянса оппозиции Кемаля Кылычдароглу за слова о России. Он предложил Кылычдароглу «уйти на отдых», так как тот, «абсолютно не разбирается в политике».