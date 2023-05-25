СМИ рассказали о планах Киева взорвать хранилище ядерного топлива

Информированный источник ТАСС заявил, что украинские власти «могут готовить провокацию» с подрывом хранилища отработавшего ядерного топлива в Харькове. По мнению собеседника агентства, Киев попытается обвинить Москву в ударе по хранилищу.

Источник ТАСС считает, что украинские власти могут пойти на это из-за отсутствия военных успехов.

Он отметил, что со стороны ООН, ОБСЕ и других международных организаций не последовало жесткой реакции на диверсию Киева в Белгородской области.

«В свете [этого ] <…> исключать, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского решится реализовать данный антигуманный план, нельзя», - подчеркнул источник.

Собеседник агентства напомнил, что в Харькове есть несколько ядерных реакторов, в том числе в двух местных физико-технических институтах.

Он предупредил, что ущерб может быть нанесен не только Украине, но также России, Белоруссии и странам ЕС, если план будет реализован.

Ранее в Минобороны РФ обвинили Украину в подготовке провокации с применением химоружия.