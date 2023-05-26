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Сейм Польши одобрил законопроект о борьбе против влияния России

Сейм Польши одобрил законопроект о борьбе против влияния России. За него в нижней палате проголосовали 234 депутата, против — 219, воздержался один. Чтобы закон вступил в силу, его должен утвердить президент Анджей Дуда.

Сейм Польши одобрил законопроект о борьбе против влияния России
© globallookpress.com

Документ предусматривает создание комиссии по расследованию с полномочиями прокуратуры и суда. Она сможет налагать наказание на чиновников, в том числе отстранение на десять лет от политических должностей, передает AP.

Агентство отмечает, что этот законопроект направлен против оппозиции, в частности бывшего премьера Дональда Туска, который сейчас является ее лидером, и в целом одобрение такого документа может повлиять на исход осенних парламентских выборов. Критики законопроекта считают, что он нарушает конституцию страны и лишает права на независимый суд.

Туск, который не является депутатом парламента, присутствовал в зале во время голосования. Позже он сказал, что те, кто поддержал закон, были «трусами», которые «нарушили фундаментальные принципы демократии из-за страха потерять свою власть».

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