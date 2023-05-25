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Лукашенко назвал больным предрекшего Белоруссии госпереворот польского генерала

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «больным» бывшего замминистра национальной обороны Польши, генерала Вальдемара Скшипчака, который предрек республике госпереворот и заявил, что Варшава его должна поддержать. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы республики.

Лукашенко назвал больным предрекшего Белоруссии госпереворот польского генерала
© Lenta.ru

«То, что они готовятся у нас к какому-то, может быть, мятежу очередному — ну мы это знаем давно. Мы отслеживаем этих ребят, о которых этот больной генерал говорил, что там создаются хоругви, целые полки или батальоны», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии поименно знают всех, кто может участвовать в потенциальном перевороте.

«Мы готовы, пусть приходят», — сказал президент.

Ранее Скшипчак заявил, что в Белоруссии вскоре может случиться вооруженное восстание. По его мнению, Варшава должна поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко.

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