Лукашенко: СВО — деталь в противостоянии за многополярность мира
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета назвал спецоперацию на Украине деталью в глобальном противостоянии за многополярность мира. Об этом пишет Sputnik Беларусь.
По словам белорусского лидера, Белоруссия и Россия ведут борьбу за многополярный мир в интересах всех. Он также добавил, что если бы спецоперацию не начали в феврале прошлого года, то это произошло бы позже, но на худших условиях для России и Белоруссии.
«Вы упредили развитие этих событий», — сказал Лукашенко в Кремле.
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что авторитет России в мире огромен, она идет в авангарде перехода к многополярному миру. По его мнению, Москва должна быть очень активной, потому что рискнула бросить вызов однополярному миру. Он также добавил, что в этом процессе Белоруссия идет рядом.