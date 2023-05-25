Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета назвал спецоперацию на Украине деталью в глобальном противостоянии за многополярность мира. Об этом пишет Sputnik Беларусь.

По словам белорусского лидера, Белоруссия и Россия ведут борьбу за многополярный мир в интересах всех. Он также добавил, что если бы спецоперацию не начали в феврале прошлого года, то это произошло бы позже, но на худших условиях для России и Белоруссии.

«Вы упредили развитие этих событий», — сказал Лукашенко в Кремле.