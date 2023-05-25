В Киеве назвали два условия обсуждения мирных планов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов обсуждать только те мирные инициативы, которые не предусматривают территориальных уступок и заморозки конфликта. Об этом говорится в обращении министра по случаю Дня Африки, опубликованном на сайте МИД.

В конце мая Кулеба начал турне по африканским странам. Он рассказал, что украинские дипломаты приехали на континент, чтобы «говорить на равных, работать как партнеры» и устроить «украинско-африканский ренессанс». Киев намерен открыть новые посольства в разных уголках Африки и провести первый саммит Украина-Африка.

В своем обращении министр подчеркнул, что на Украине слышат призывы к миру со стороны разных стран и лидеров, поддерживают стремление к миру, но считают, что «такие призывы необходимо направлять, прежде всего, в сторону России».

«Мы знаем, что подлинный мир должен быть справедливым и устойчивым. Мы открыты для обсуждения любых мирных инициатив, если они уважают два принципа: не предусматривают территориальные уступки и не ведут к замороженному конфликту вместо мира», - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что у Киева уже есть «четкий план» - «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского, и «именно украинский мирный план должен стать основой любых мирных усилий».

Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что Россия и Украина согласились принять африканскую делегацию, которая займется поиском мирного решения конфликта.

В делегацию войдут представители Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Рамафоса подчеркивал, что Африка обеспокоена украинским кризисом, так как он напрямую влияет на страны регионы, вызывая рост цен на продукты и топливо.