Одним из главных приоритетов для НАТО является Молдавия и укрепление ее устойчивости. Об этом заявил замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ на Парламентской ассамблее объединения в Люксембурге, отрывок своего выступления он опубликовал в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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«Молдавия вместе с Грузией и Боснией [и Герценовиной], как я уже говорил, также является главным приоритетом для НАТО. Конечно, мы уважаем нейтралитет Молдавии, согласно конституции, мы уважаем это в полной мере», — сказал Джоанэ.

По его словам, республика является важным партнером НАТО и Европейского союза (ЕС). Замгенсека также подчеркнул необходимость поддержки указанных стран. Джоанэ поприветствовал проведение президентом Молдавии Майей Санду саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.