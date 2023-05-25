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В НАТО назвали Молдавию одним из главных приоритетов для альянса

Одним из главных приоритетов для НАТО является Молдавия и укрепление ее устойчивости. Об этом заявил замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ на Парламентской ассамблее объединения в Люксембурге, отрывок своего выступления он опубликовал в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В НАТО назвали Молдавию одним из главных приоритетов для альянса
© Lenta.ru

«Молдавия вместе с Грузией и Боснией [и Герценовиной], как я уже говорил, также является главным приоритетом для НАТО. Конечно, мы уважаем нейтралитет Молдавии, согласно конституции, мы уважаем это в полной мере», — сказал Джоанэ.

По его словам, республика является важным партнером НАТО и Европейского союза (ЕС). Замгенсека также подчеркнул необходимость поддержки указанных стран. Джоанэ поприветствовал проведение президентом Молдавии Майей Санду саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что альянс подпитывает пронатовские амбиции молдавских властей. Как он утверждает, руководители стран-участниц НАТО все более активно «присматривают Молдавию на роль как бы еще одной Украины». Галузин считает, что они «подпитывают пронатовские амбиции» нынешней власти в Кишиневе, так как говорят о готовности сотрудничать в военно-технической сфере.

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