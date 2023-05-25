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Британия первой обучит украинцев работе с F-16

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Первая стадия обучения украинских пилотов работе с истребителями F-16 в ближайшее время начнется в Великобритании. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на представителя британского правительства.

По его словам, подготовку пройдут около 20 пилотов. Речь идет о наземной базовой подготовке, после которой летчики ВСУ смогут перейти к обучению полетам на F-16. По данным Foreign Policy, высшее руководство Киева рассчитывает получить западные истребители «до того, как украинские дети пойдут в школу» - то есть до осени 2023 года.

«Величайший геополитический кошмар США»

Западные СМИ начинают нервничать, наблюдая нормальное сотрудничество Китая и России, пишет Global Times. Они либо говорят, что Китай и Россия «объединили силы для противостояния Западу», либо раскручивают старую пластинку «Россия зависит от Китая», чтобы навредить китайско-российским отношения. Могут ли США сдерживать и подавлять Китай, изолировать Россию во всех отношениях, а также пытаться изолировать Пекин и Москву друг от друга, задается вопросом издание.

Корень такого отношения американцев лежит в их «неконтролируемых гегемонистских импульсах» и страхе перед китайско-российским альянсом, который считается величайшим геополитическим кошмаром США. Эти два фактора создают внутренний конфликт и психологическое напряжение, с которым США не могут справиться. Напряженная атмосфера вокруг Азиатско-Тихоокеанского региона по сути является внешним проявлением геополитических опасений Вашингтона. Обсуждая глобальные дела перед картой мира в своих офисах, кабинетные стратеги в Вашингтоне могут думать только об угрозах и противниках. Своим вмешательством они запускают самоисполняющееся пророчество, отталкивая страны, которые могли бы стать их партнерами, на противоположную сторону и создавая самые серьезные стратегические риски этой эпохи, считает Global Times.

«НАТО грозит Росси учениями»

Бундесвер готовится к крупнейшим учениям военно-воздушных сил НАТО за всю историю. С 12 по 23 июня 25 стран примут участие в Air Defender 23, который пройдут в воздушном пространстве Германии и соседних стран. С помощью этих учений США, в частности, хотят продемонстрировать силу и пригрозить России, пишет Bild.

Хотя планирование учений велось с 2018 года, защита стран НАТО стала как никогда актуальной с началом украинском кризиса в 2022-м, подчеркивает издание.

«Речь идет о том, чтобы послать мощный сигнал: в случае худшего сценария мы сможем защитить себя. Мы продемонстрируем, что можем собрать силы в течение нескольких часов», - заявил генерал-лейтенант Инго Герхарц, инспектор ВВС в Ганновере.

Понятно, кому был послан этот политический сигнал - России и ее президенту Владимиру Путину, подчеркивает Bild. В учениях примут участие десять тысяч военнослужащих, при этом шесть тысяч из них - из Германии. Будут задействованы 240 самолетов, в том числе сто американских.

Politico: в Киеве не знают, откуда у боевиков под Белгородом техника США

Вашингтон расследует сообщения об использовании военной техники США украинскими боевиками в Белгородской области, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, предостерегая Украину и проукраинские силы от использования американской техники для атак на территории России. Он подчеркнул, что в Вашингтоне «чертовски ясно» дали понять, что не поддерживают использование американской техники в таких целях.

Андрей Черняк, представитель Военной разведки Украины, заявил Politico, что военная помощь, предоставляемая США и другими западными союзниками, «строго ограничена для использования украинской армией». Он подчеркнул, что «каждая пуля» отслеживается не только украинцами, но и их западными союзниками. Черняк утверждает, что не знает, откуда у украинских военизированных формирований появились машины американского производства.

Наибольшие поставки по зерновой сделке идут в Китай, Испанию и Турцию

Замглавы турецкого управления по международной торговле, координатор зернового коридора Юсуф Каракаш заявил, что большая часть зерна, поставляемого в рамках зерновой сделки РФ и Украины, идет в Китая (23 процента от общего объема). Об этом