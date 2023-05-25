Король Великобритании Карл III отметил коронацию посадкой дерева в Белфасте

Король Великобритании Карл III и его супруга Камилла прибыли в Северную Ирландию с двухдневным визитом. Об этом сообщает Daily Mail.

© Газета.Ru

В минувшую среду, 24 мая, монаршая чета посетила торжественное открытие Коронационного сада в Ньютаунабби, созданного в честь восшествия сына Елизаветы II на британский престол. Короля и королеву Великобритании встречали известный ландшафтный дизайнер Диармуид Гэвин, спроектировавший сад, а также первые лица графства Антрим, школьники и местные жители.

Затем 74-летний Карл III и 75-летняя Камилла отправились в замок Хиллсборо, официальную резиденцию местного правительства, и посадили на его территории дерево в знак коронации.