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США изменят свою политику на Ближнем Востоке

США изменят свою политику на Ближнем Востоке, заявила помощник шефа Пентагона по стратегии, планированию и военному потенциалу Мара Карлин. Ее слова приводит Al Arabiya.

США изменят свою политику на Ближнем Востоке
© Lenta.ru

«Карлин сказала, что в отношении США к Ближнему Востоку произошла смена парадигмы. Речь идет о том, чтобы отказаться от нереалистичных целей трансформировать регион, зачастую путем одностороннего военного подхода», — сказано в материале.

Уточняется, что Вашингтон переключится на построение союзов с ясными задачами и продажу оружия в регионе. Карлин отметила, что ближневосточным партнерам нужно покупать системы вооружений США и их союзников, иначе американская сторона не сможет эффективно действовать в регионе.

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