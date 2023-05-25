Грузинские радикалы напали на автобус российских танцоров
Автобус народного ансамбля уральского танца «Калинушка» подвергся нападению грузинских радикалов в Тбилиси. Об этом пишет газета «Взгляд».
Так, автобус, где находились танцоры, забросали яйцами, облили краской и исписали нецензурными словами. Ответственность за инцидент взяло на себя радикальное молодежное движение «Сирцхвилиа!» («Стыдно!»).
По их словам, причиной таких действий стало то, что «ансамбль финансируется из российского бюджета и выступает в Кремле». Кроме того, по их мнению, коллектив поддерживает проведение спецоперации на Украине.
«Таким не место в Тбилиси», – заявили представители движения.
Это уже не первый подобный случай в Тбилиси. Ранее автобус с российскими номерами, находящийся у здания Дворца спорта, также облили красной краской и исписали нецензурными словами.
Активисты несколько часов протестовали у автобуса. Причиной послужило то, что на лобовом стекле был значок «Службы безопасности президента РФ». На место инцидента прибыла полиция, однако это активистам не помешало.