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Грузинские радикалы напали на автобус российских танцоров

Автобус народного ансамбля уральского танца «Калинушка» подвергся нападению грузинских радикалов в Тбилиси. Об этом пишет газета «Взгляд».

Грузинские радикалы напали на автобус российских танцоров
© globallookpress.com

Так, автобус, где находились танцоры, забросали яйцами, облили краской и исписали нецензурными словами. Ответственность за инцидент взяло на себя радикальное молодежное движение «Сирцхвилиа!» («Стыдно!»).

По их словам, причиной таких действий стало то, что «ансамбль финансируется из российского бюджета и выступает в Кремле». Кроме того, по их мнению, коллектив поддерживает проведение спецоперации на Украине.

«Таким не место в Тбилиси», – заявили представители движения.

Это уже не первый подобный случай в Тбилиси. Ранее автобус с российскими номерами, находящийся у здания Дворца спорта, также облили красной краской и исписали нецензурными словами.

Активисты несколько часов протестовали у автобуса. Причиной послужило то, что на лобовом стекле был значок «Службы безопасности президента РФ». На место инцидента прибыла полиция, однако это активистам не помешало.

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