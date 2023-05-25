Грузинские радикалы напали на автобус российских танцоров

Автобус народного ансамбля уральского танца «Калинушка» подвергся нападению грузинских радикалов в Тбилиси. Об этом пишет газета «Взгляд».

Так, автобус, где находились танцоры, забросали яйцами, облили краской и исписали нецензурными словами. Ответственность за инцидент взяло на себя радикальное молодежное движение «Сирцхвилиа!» («Стыдно!»).

По их словам, причиной таких действий стало то, что «ансамбль финансируется из российского бюджета и выступает в Кремле». Кроме того, по их мнению, коллектив поддерживает проведение спецоперации на Украине.

«Таким не место в Тбилиси», – заявили представители движения.

Это уже не первый подобный случай в Тбилиси. Ранее автобус с российскими номерами, находящийся у здания Дворца спорта, также облили красной краской и исписали нецензурными словами.