$79.97-0.2086.20-0.35

Польшу захлестнул поток контрабанды с Украины

После начала российской спецоперации с Украины в Польшу хлынул поток беженцев, а также резко выросло количество преступлений, в том числе контрабанды оружия, транспортных средств и наркотиков. Об этом пишет Interia.

По данным, которые привело издание, увеличилась контрабанда с Украины в Польшу поддельных документов, в основном на жительство и права на управление транспортными средствами, также отмечается рост преступных группировок. При этом, по сведениям Rzeczpospolita, на 50% выросла контрабанда автомобилей, а также оружия и боеприпасов.

«Открытие границы привело к тому, что наряду с беженцами в Польшу попадают лица, которые хотят заработать на конфликте, занимаясь контрабандой людей или товаров», - пояснил депутат, бывший глава МВД Марек Бернацкий (Marek Biernacki).

Для более эффективного решения этой проблемы Польша намерена уточнить условия соглашения о преследовании организованной преступности, подписанное с Украиной в 1999 году.

Согласно результатам опроса исследовательской группы Openfield, в феврале 2023 года уровень одобрения приема беженцев из Украины стал в Польше самым низким с момента начала спецоперации и составлял 67%. За год было проведено пять таких опросов, самый высокий показатель был зафиксирован 4 марта 2022 года – тогда действия властей одобряли 88% опрошенных.

Согласно официальным данным, с начала СВО в Польшу прибыло около 10 млн украинских беженцев. В стране остались около 1,5 млн из них.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий