Польшу захлестнул поток контрабанды с Украины

После начала российской спецоперации с Украины в Польшу хлынул поток беженцев, а также резко выросло количество преступлений, в том числе контрабанды оружия, транспортных средств и наркотиков. Об этом пишет Interia.

По данным, которые привело издание, увеличилась контрабанда с Украины в Польшу поддельных документов, в основном на жительство и права на управление транспортными средствами, также отмечается рост преступных группировок. При этом, по сведениям Rzeczpospolita, на 50% выросла контрабанда автомобилей, а также оружия и боеприпасов.

«Открытие границы привело к тому, что наряду с беженцами в Польшу попадают лица, которые хотят заработать на конфликте, занимаясь контрабандой людей или товаров», - пояснил депутат, бывший глава МВД Марек Бернацкий (Marek Biernacki).

Для более эффективного решения этой проблемы Польша намерена уточнить условия соглашения о преследовании организованной преступности, подписанное с Украиной в 1999 году.

Согласно результатам опроса исследовательской группы Openfield, в феврале 2023 года уровень одобрения приема беженцев из Украины стал в Польше самым низким с момента начала спецоперации и составлял 67%. За год было проведено пять таких опросов, самый высокий показатель был зафиксирован 4 марта 2022 года – тогда действия властей одобряли 88% опрошенных.