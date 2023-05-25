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ЕС обсудил варианты использования российских активов для помощи Украине

Представители Еврокомиссии и государств-членов Евросоюза (ЕС) обсудили варианты передачи Украине прибыли от российских активов, замороженных в системе Euroclear. Об этом сообщает Financial Times.

ЕС обсудил варианты использования российских активов для помощи Украине
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По данным бельгийского правительства, в результате санкций в европейском депозитарии Euroclear оказались заморожены активы на сумму 196,6 миллиарда евро, 180 миллиардов из которых принадлежат российскому Центробанку. Реинвестируя эти средства, в первом квартале 2023 года депозитарий получил около 734 миллионов евро. Без учета доходов от вложений российских средств его прибыль составила бы 256 миллионов евро.

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Бельгийское правительство заявило, что хочет использовать налоговые поступления от прибыли, полученной от замороженных активов в Euroclear, для оказания военной и гуманитарной помощи и поддержки беженцев. В 2023 году страна рассчитывает заработать таким образом не менее 625 миллионов евро.

Первоначально страны ЕС собирались конфисковать резервы Центрального банка России и принадлежащие россиянам средства, чтобы передать их на финансирование Украины. Однако чиновники столкнулись с невозможностью найти эти деньги (объем замороженных активов Центробанка оценивается в 300 миллиардов евро) и юридически обосновать их конфискацию. Позже они пришли к выводу, что замороженные активы невозможно конфисковать — их придется вернуть после завершения конфликта на Украине. Поэтому в ЕС ищут иные пути использования средств.

Представители ЕС зарабатывают на замороженных российских деньгах, вкладывая их в европейские государственные облигации. В результате страны объединения могут заработать до 2,6 процента годовых. Однако, отмечают экономисты, если инвестиции окажутся неудачными, они рискуют обернуться убытками до четырех миллиардов евро в год, что будет иметь политические последствия в случае их возмещения Москве.

Опрошенные Financial Times эксперты считают, что использование российских активов или прибыли от них будет иметь юридические последствия для учреждения, которое обычно выступает только в качестве держателя средств. По их словам, необходимо найти баланс между «защитой роли Euroclear» и «перекачиванием денег на Украину».

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