ЕС обсудил варианты использования российских активов для помощи Украине

Представители Еврокомиссии и государств-членов Евросоюза (ЕС) обсудили варианты передачи Украине прибыли от российских активов, замороженных в системе Euroclear. Об этом сообщает Financial Times.

© Lenta.ru

По данным бельгийского правительства, в результате санкций в европейском депозитарии Euroclear оказались заморожены активы на сумму 196,6 миллиарда евро, 180 миллиардов из которых принадлежат российскому Центробанку. Реинвестируя эти средства, в первом квартале 2023 года депозитарий получил около 734 миллионов евро. Без учета доходов от вложений российских средств его прибыль составила бы 256 миллионов евро.

Видео дня

Бельгийское правительство заявило, что хочет использовать налоговые поступления от прибыли, полученной от замороженных активов в Euroclear, для оказания военной и гуманитарной помощи и поддержки беженцев. В 2023 году страна рассчитывает заработать таким образом не менее 625 миллионов евро.

Первоначально страны ЕС собирались конфисковать резервы Центрального банка России и принадлежащие россиянам средства, чтобы передать их на финансирование Украины. Однако чиновники столкнулись с невозможностью найти эти деньги (объем замороженных активов Центробанка оценивается в 300 миллиардов евро) и юридически обосновать их конфискацию. Позже они пришли к выводу, что замороженные активы невозможно конфисковать — их придется вернуть после завершения конфликта на Украине. Поэтому в ЕС ищут иные пути использования средств.

Представители ЕС зарабатывают на замороженных российских деньгах, вкладывая их в европейские государственные облигации. В результате страны объединения могут заработать до 2,6 процента годовых. Однако, отмечают экономисты, если инвестиции окажутся неудачными, они рискуют обернуться убытками до четырех миллиардов евро в год, что будет иметь политические последствия в случае их возмещения Москве.