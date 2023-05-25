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Власти Молдавии предложили перенести День Победы

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (PAS) предложила переименовать отмечаемый 9 мая День Победы и перенести его на 8 мая в соответствии с европейскими странами. Информацию приводит «Интерфакс».

Власти Молдавии предложили перенести День Победы
© Lenta.ru

PAS внесла в парламент законопроект, согласно которому вместо «День Победы и памяти героев, павших в боях за независимость Родины» праздник будет называться «День памяти и примирения в память о павших во Второй мировой войне».

Предложение уже раскритиковала Партия социалистов, призвав всех молдаван «объединиться и отстоять общенародное празднование Дня Победы 9 мая», а 25 мая перед парламентом прошел протестный митинг — несколько десятков человек держали в руках плакаты «9 мая — День Победы!»

9 мая 2023 года почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Валерий Клименко в разговоре с «Лентой.ру» сообщил о многочисленных задержаниях за ношение георгиевской ленты в стране. Он отметил, что полицейские задерживали празднующих День Победы во время шествия в Кишиневе. На видео попал момент, когда полицейские во время акции «Бессмертный полк» пытались заставить участницу снять георгиевскую ленту с фотографии ее родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

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