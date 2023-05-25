КНР предложил всем сторонам конфликта на Украине «начать с самих себя»

МИД Китая предложил всем сторонам конфликта на Украине «создать благоприятные условия для возобновления мирных переговоров». Об этом говорится в сообщении китайского ведомства по итогам встречи спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя с представителем МИД Германии Андреасом Михаэлисом. Об этом пишет РБК.

«Китай поддерживает европейские страны в том, чтобы начать с первопричин кризиса, искать решения как для симптомов, так и для первопричин и прилагать усилия для обеспечения долгосрочной стабильности на европейском континенте», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что всем сторонам необходимо начать с самих себя и создать благоприятные условия для возобновления мирных переговоров. Также в документе говорится, что Пекин поддерживает европейские страны в том, чтобы найти первопричины этого кризиса и приложить усилия для обеспечения долгосрочной стабильности на европейском континенте.