Россия и КНДР запланировали прямые рейсы между несколькими городами
Российский посол в КНДР Александр Мацегора рассказал, что Россия и Северная Корея могут запустить прямые перелеты между еще несколькими городами помимо Пхеньяна и Владивостока. Об этом сообщает РИА Новости.
Мацегора подчеркнул, что новые рейсы появятся, если сложатся условия и образуется достаточный пассажиропоток благодаря развитию туризма.
«В принципиальном плане уже давно согласована возможность полетов самолетов КНДР и в другие города России», - заявил дипломат.
Также посол рассказал, что грузовое железнодорожное сообщение между РФ и Северной Кореей возобновилось и стало регулярным.
По данным дипломата, за первый квартал 2023-го из России в КНДР по железной дороге поставили чуть меньше пяти тысяч тонн пшеничной муки и 4309 тонн кукурузы. Также в страну поставляют российское растительное масло, кондитерские изделия и нефтепродукты.
В конце 2022 года стало известно, что власти Приморского края и Северной Кореи планируют подписать соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Договор предусматривает обмен информацией о существующих туристических маршрутах, разработку новых, развитие туристической инфраструктуры и проведение мероприятий в сфере туризма, в том числе отраслевых выставок и конференций.