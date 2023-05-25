Россия и КНДР запланировали прямые рейсы между несколькими городами

Российский посол в КНДР Александр Мацегора рассказал, что Россия и Северная Корея могут запустить прямые перелеты между еще несколькими городами помимо Пхеньяна и Владивостока. Об этом сообщает РИА Новости.

Мацегора подчеркнул, что новые рейсы появятся, если сложатся условия и образуется достаточный пассажиропоток благодаря развитию туризма.

«В принципиальном плане уже давно согласована возможность полетов самолетов КНДР и в другие города России», - заявил дипломат.

Также посол рассказал, что грузовое железнодорожное сообщение между РФ и Северной Кореей возобновилось и стало регулярным.

По данным дипломата, за первый квартал 2023-го из России в КНДР по железной дороге поставили чуть меньше пяти тысяч тонн пшеничной муки и 4309 тонн кукурузы. Также в страну поставляют российское растительное масло, кондитерские изделия и нефтепродукты.