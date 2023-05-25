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Главный чиновник Госдепа США по Китаю уйдет в отставку

Главный чиновник Госдепартамента США по вопросам политики в отношении Китая Рик Уотерс собрался уйти в отставку на фоне напряженности между Пекином и Вашингтоном. Об этом сообщает Reuters.

Главный чиновник Госдепа США по Китаю уйдет в отставку
© ТАСС

Представитель госдепа рассказал агентству, что Уотерс покинет свою должность 23 июня и останется членом высокопоставленной дипломатической службы. В ведомстве поблагодарили его за два года успешной работы по взаимодействию с Китаем и вопросу Тайваня.

Ранее сообщалось, что новый посол КНР в США Се Фэн прибыл в Нью-Йорк вечером 23 мая по местному времени (в ночь на 24 мая по Москве). WSJ писало, что этот шаг можно считать как потенциальный сигнал готовности Пекина к улучшению отношений с Вашингтоном, несмотря на недавний каскад дипломатических столкновений.

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