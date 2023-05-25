Суэцкий канал заблокирован севшим на мель судном

Оно заблокировало проход как минимум четырех судов, следующих за ним, сообщили местные власти в утром четверг. Буксиры пытаются снять судно с мели, сообщает AFP.

Отметим, что самый громкий инцидент с блокированием одной из главных транспортных водных артерий мира произошел в марте 2021 года. Судно тайваньского судовладельца, застрявшее поперек канала, заблокировало перевозку около 10 процентов мировой торговли. Контейнеровоз Ever Given перекрыл Суэцкий канал в течение шести дней, прежде чем был пришвартован с помощью египетских буксиров.