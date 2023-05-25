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Севшее на мель судно заблокировало Суэцкий канал

Судно Xin Hai Tong 23, плавающее под флагом Гонконга, село на мель в Суэцком канале.

Суэцкий канал заблокирован севшим на мель судном
© globallookpress.com

Оно заблокировало проход как минимум четырех судов, следующих за ним, сообщили местные власти в утром четверг. Буксиры пытаются снять судно с мели, сообщает AFP.

Отметим, что самый громкий инцидент с блокированием одной из главных транспортных водных артерий мира произошел в марте 2021 года. Судно тайваньского судовладельца, застрявшее поперек канала, заблокировало перевозку около 10 процентов мировой торговли. Контейнеровоз Ever Given перекрыл Суэцкий канал в течение шести дней, прежде чем был пришвартован с помощью египетских буксиров.

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