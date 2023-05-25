Премьер Японии сделал строгое замечание старшему сыну

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал строгое замечание своему старшему сыну Сётаро Кисиде за неподобающее поведение в токийской резиденции главы правительства. Об этом на пресс-конференции в Токио сообщил в четверг генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Это поведение было неподобающим, - сказал он, - премьер-министр сделал строгое замечание. Мы приложим все усилия, чтобы впредь такого не происходило, чтобы резиденция использовалась и управлялась должным образом".

Ранее еженедельник Shukan Bunshun сообщил, что сын премьера, занимающий пост его секретаря, в декабре 2022 года пригласил в резиденцию главы правительства около 10 своих родственников и знакомых. Их сфотографировали на покрытой красным ковром парадной лестнице здания, где проводится официальное фотографирование членов кабинета министров после его формирования и утверждения императором.

Печать не в первый раз поднимает шум вокруг старшего сына Кисиды: в январе 2023 года Сётаро обвинили в незаконном использовании служебных дипломатических автомобилей в туристических целях, а также для покупок за рубежом. МИД Японии тогда выступил с опровержением такого утверждения, также появившегося в одном из еженедельников. Позже были обнародованы пояснения, что сын Кисиды в качестве секретаря премьера сопровождал его в поездке по некоторым странам Европы и использовал предоставленные посольствами автомобили, чтобы делать официальные фотографии для материалов к этим визитам.