Президент Украины Владимир Зеленский мог потерять контроль над страной из-за сил разведки, которые действуют по своему усмотрению. Такое предположение выдвинул обозреватель American Conservative Брэдли Делвин, передает РИА Новости.

«Неужели Зеленский потерял контроль над своей страной из-за служб разведки? Его понизили до уровня главного сборщика пожертвований?» — задался вопросом он.

Журналист полагает, что президент Украины утратил контроль над собственными подчиненными. Об этом свидетельствуют попытки Киева атаковать территорию России, хотя США всеми силами старались убедить разведывательные силы Украины не делать этого. Зеленский при этом заявил, что не знал о планах ГУР и планируемых атаках на Кремль.

По словам обозревателя, ранее Вашингтон оправдывал поставки военной помощи Киеву тем, что украинская армия «выигрывала». Теперь риторика сменилась, и военное спонсирование объясняют бедственным положением армии Украины на фронте. Автор полагает, что на самом деле рациональной причины помогать Киеву просто не существует.