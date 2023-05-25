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Китай намерен поддержать инициативы Европы по Украине, которые исходят из причин кризиса

Китай поддержит такие инициативы Европы по Украине, которые исходят из первопричин кризиса. Об этом заявил спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй на прошедшей в среду встрече со статс-секретарем МИД Германии Андреасом Михаэлисом в Берлине.

Китай намерен поддержать некоторые инициативы Европы по Украине
© ТАСС

"Китай поддерживает европейские страны в том, чтобы они начали с первопричин кризиса, в поиске такого пути, который бы приводил в порядок и первостепенное, и второстепенное, а также в усилиях для долгосрочной стабильности на европейском континенте", - приводятся слова Ли Хуэя в сообщении, опубликованном в четверг на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Китайский дипломат напомнил, что позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и отчетлива: она заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию.

"Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин, панацеи для выхода из кризиса не существует, всем сторонам необходимо начинать с себя и создавать благоприятные условия для возобновления мирных переговоров путем накопления взаимного доверия", - сказал Ли Хуэй.

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