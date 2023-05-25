Китай намерен поддержать некоторые инициативы Европы по Украине

"Китай поддерживает европейские страны в том, чтобы они начали с первопричин кризиса, в поиске такого пути, который бы приводил в порядок и первостепенное, и второстепенное, а также в усилиях для долгосрочной стабильности на европейском континенте", - приводятся слова Ли Хуэя в сообщении, опубликованном в четверг на сайте внешнеполитического ведомства Китая.