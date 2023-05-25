Американский полковник рассказал о проблеме из-за попыток навредить России

Дэвис при этом считает, что у Белого дома на самом деле нет никакой стратегии по поддержке Украины. Он указал, что каждая страна, которая так или иначе принимает участие в военном конфликте за пределами своей территории, делает это с целью получения какой-либо выгоды. США не могут просто так поставлять на Украину танки и системы Patriot, но как будто именно это они и делают. Подполковник отметил, что пока что помощь Вашингтона Киеву «не разозлила» Москву, и именно поэтому Белый дом решил заявить об отправке на Украину истребителей.