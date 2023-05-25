Американский полковник рассказал о проблеме из-за попыток навредить России
Вашингтон с помощью конфликта на Украине пытается нанести урон России. Такое заявление сделал подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью Youtube-каналу Judging Freedom, передает РИА Новости.
«Наша задача, процитирую: "навредить России", — это вопиющий случай для меня и большая проблема для меня как человека, так как это происходит ценой жизней украинцев», — подчеркнул военный.
Таким образом он отреагировал на слова главы Пентагона Ллойда Остина, который ранее назвал «нанесение вреда» России одной из главных целей Вашингтона в поддержке Киева.
Дэвис при этом считает, что у Белого дома на самом деле нет никакой стратегии по поддержке Украины. Он указал, что каждая страна, которая так или иначе принимает участие в военном конфликте за пределами своей территории, делает это с целью получения какой-либо выгоды. США не могут просто так поставлять на Украину танки и системы Patriot, но как будто именно это они и делают. Подполковник отметил, что пока что помощь Вашингтона Киеву «не разозлила» Москву, и именно поэтому Белый дом решил заявить об отправке на Украину истребителей.
Ведущий программы Эндрю Наполитано согласился с Дэвисом.
«Нет цели, нет стратегии <...>, просто продолжаем сгребать деньги и снаряжение в мясорубку», — сказал он.