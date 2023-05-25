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GT: китайско-российский альянс станет величайшим кошмаром США

Альянс Китая и России станет «настоящим кошмаром» для Соединенных Штатов. Этот союз сможет стабилизировать мировую обстановку. Такое мнение выразил один из авторов китайского издания Global Times, передает URA.RU.

GT: китайско-российский альянс станет величайшим кошмаром США
© РИА Новости

Автор считает, что корень разделенного отношения Вашингтона к Москве и Пекину заключается в «неконтролируемых гегемонистских импульсах», так США боятся китайско-российского альянса. Обозреватель Global Times выразил уверенность, что этот союз станет «величайшим геополитическим кошмаром» Вашингтона.

В статье также отмечается, что объединенные силы России и Китая смогут сделать мир более открытым, и Запад не сможет противостоять им. Автор подчеркивает, что между властями двух государств царит доверие и понимание.

Журналист в своем материале несколько раз отмечает, что объединение Китая и России заставляет западные СМИ нервничать. По его мнению, они продолжат развивать идею зависимости Москвы от Пекина с целью дискредитировать обе страны на мировой арене.

Ранее издание The Washington Times выразило опасение, что США могут оказаться вне «стола» мирового порядка, если Россия и Китай укрепят свои отношения и создадут новый альянс.

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