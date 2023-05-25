GT: китайско-российский альянс станет величайшим кошмаром США

Альянс Китая и России станет «настоящим кошмаром» для Соединенных Штатов. Этот союз сможет стабилизировать мировую обстановку. Такое мнение выразил один из авторов китайского издания Global Times, передает URA.RU.

Автор считает, что корень разделенного отношения Вашингтона к Москве и Пекину заключается в «неконтролируемых гегемонистских импульсах», так США боятся китайско-российского альянса. Обозреватель Global Times выразил уверенность, что этот союз станет «величайшим геополитическим кошмаром» Вашингтона.

В статье также отмечается, что объединенные силы России и Китая смогут сделать мир более открытым, и Запад не сможет противостоять им. Автор подчеркивает, что между властями двух государств царит доверие и понимание.

Журналист в своем материале несколько раз отмечает, что объединение Китая и России заставляет западные СМИ нервничать. По его мнению, они продолжат развивать идею зависимости Москвы от Пекина с целью дискредитировать обе страны на мировой арене.