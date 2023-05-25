В США заявили об отсутствии выбора у России в ситуации по Украине

«Именно так все и произошло в данном конкретном случае. В США никто не был особенно заинтересован в том, чтобы с кем-то воевать, и уж точно не хотел спонсировать военные действия против России. Но мы, в общем-то, не оставили [президенту России Владимиру] Путину и его правительству особого выбора в данном вопросе», — отметил экс-советник Пентагона.