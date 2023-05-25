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Правительство Японии с 2027 года начнет выделять $21,5 млрд на повышение рождаемости

Японское правительство намеревается, начиная с 2027 года, ежегодно выделять три трлн иен (около $21,5 млрд) на финансирование мер, направленных повышение рождаемости в стране, сообщает газета "Иомиури".

Правительство Японии с 2027 года начнет выделять $21,5 млрд на повышение рождаемости
© Shutterstock

Из этих средств примерно $10,7 млрд будут направлены на обеспечение мер экономической поддержки, в том числе и детские пособия. $5,7 млрд выделят на повышение доступности системы образования. На поддержку работающих родителей, в том числе на финансирование декретных отпусков, предполагается направить $ 5 млрд. Примерно 30% планируемых расходов предполагается обеспечить за счет увеличения размера взносов на страховые выплаты.

Кроме того, в случае нехватки средств правительство Японии может приступить к выпуску дополнительных облигаций. Ранее сообщалось, что в 2022 году в Японии родилось наименьшее число детей за всю историю наблюдений. Японские власти признают, что падение рождаемости в стране является критической. Падение рождаемости означает, что в ближайшие годы в Японии будет меньше рабочей силы и сократится число налогоплательщиков.

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