МИД Бразилии предостерег о рисках «отмены» России

«Отмена» России и введенные Западом санкции несут в себе риски, которые лишь препятствуют мирным переговорам. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейр, передает РИА Новости.

«Мы предостерегаем о рисках "отмены" России и односторонних санкций, которые никак не помогают построению переговорного процесса», — сказал он.

Министр подчеркнул, что ограничения лишь способствуют конфронтации сторон.

Агентство напоминает, что США, Европа и ряд других стран после начала боевых действий на Украине ввели жесткие санкции в отношении РФ, в том числе заморозили примерно половину валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. В апреле глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заверила, что власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что США и Европа присвоили себе то, что им не принадлежит, и тем самым они потеряют доверие собственников. По его словам, аресты самолетов, конфискация имущества и санкции против российских чиновников показывают истинное отношение Запада к частной собственности и опасность ведения там бизнеса.