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Власти США считают, что Кремль атаковали спецслужбы Украины, пишут СМИ

Вашингтон считает, что за недавней атакой дронов на Кремль стоит одна из украинских спецслужб. Президент Владимир Зеленский при этом может быть не в курсе. Такое предположение выдвинула газета The New York Times, передает РИА Новости.

Власти США считают, что Кремль атаковали спецслужбы Украины, пишут СМИ
© РИА Новости

Сперва в США допускали, что эту атаку организовала сама Россия, чтобы иметь предлог для эскалации конфликта. Однако эта версия была отброшена, когда американской стороне удалось перехватить разговор «удивленных российских чиновников». Теперь США полагают, что нападение на Кремль было устроено одним из разведывательных подразделений или специализированных отрядов Украины.

«Разведслужбы США не знают, какое именно подразделение провело атаку. Неясно также, знал ли об операции президент Владимир Зеленский или его высшие чиновники», — пишет The New York Times.

Военные США склонны полагать, что аппараты запустили с небольшого расстояния — из самой Москвы или ее окрестностей. Они, вероятно, несли «ограниченный заряд взрывчатки», то есть атака прежде всего должна была напугать противника.

Газета утверждает, что Вашингтон перехватил разговор высокопоставленных российских лиц, которые обсуждали выводы предварительного расследования, выражали удивление и обвиняли Украину. Власти США отмечают, что именно этот разговор дал им знать, что атаку устроила не сама РФ.

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