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19 минут назад

Власти США испугались всплеска насилия в преддверии выборов

Lenta.ru

Американские власти ожидают всплеск насилия в стране в преддверии президентских выборов в 2024 году. Об этом Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

Власти США испугались всплеска насилия в преддверии выборов
Фото: Stephen Lam / ReutersStephen Lam / Reuters

«Министерство внутренней безопасности полагает, что угроза роста насилия будет оставаться повышенной и что отдельные личности могут быть склонны проявлять насилие в связи с предстоящим циклом всеобщих выборов 2024 года», — сказано в сообщении.

Также уточняется, что недовольство американцев может быть вызвано теми или иными судебными решениями, касающимися социальной или политической сфер. В ведомстве подчеркнули, что потенциальными объектами, в отношении которых могут быть совершены противоправные действия, являются объекты критически важной инфраструктуры США, религиозные учреждения, а также представители ЛГБТ-сообщества.

Ранее стало известно, что губернатор Флориды Рон Десантис принял решение участвовать в выборах президента США, его комитет по выдвижению кандидатом подал заявку в избирательную комиссию.

В мире,Рон Десантис,Департамент внутренней безопасности США,
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