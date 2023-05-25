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Лидер словацкой оппозиции предложил пересмотреть оборонное соглашение страны с США

Лидер парламентской оппозиции Словакии, экс-премьер республики и председатель партии "Направление - социальная демократия" Роберт Фицо в среду призвал пересмотреть на более выгодных для страны условиях заключенное год назад соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с США.

"Чехи подписали [во вторник] оборонное соглашение с США аналогичное тому, что Словакия [подписала] с США год назад, но на принципиально лучших условиях. Мы [социал-демократы] утверждали перед подписанием, утверждаем публично и сегодня, [в том числе] и на встрече с послом США, что этот договор должен вернуться на стол переговоров, а со стороны Словакии должны сидеть [за ним] независимые политики, а не подобострастные угодники", - написал Фицо на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Социал-демократы, по словам Фицо, считают, что республика не должна заключать международные соглашения, в которых выступает "не как [равноправный] договаривающийся партнер".

США и Чехия во вторник подписали в Вашингтоне оборонное соглашение, которое, согласно СМИ, не предусматривает размещение на чешской территории американских солдат и военной базы. Братислава имеет такой документ с февраля 2022 года. Он дает право американской стороне пользоваться двумя словацкими аэродромами и закрепляет их обещание вложить $100 миллионов в модернизацию оборонной инфраструктуры Словакии.

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