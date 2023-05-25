Лидер словацкой оппозиции предложил пересмотреть оборонное соглашение страны с США

"Чехи подписали [во вторник] оборонное соглашение с США аналогичное тому, что Словакия [подписала] с США год назад, но на принципиально лучших условиях. Мы [социал-демократы] утверждали перед подписанием, утверждаем публично и сегодня, [в том числе] и на встрече с послом США, что этот договор должен вернуться на стол переговоров, а со стороны Словакии должны сидеть [за ним] независимые политики, а не подобострастные угодники", - написал Фицо на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).